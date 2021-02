Roch Voisine est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Roch Voisine, ses amis et ses proches, qui sont en deuil. Le chanteur vit un moment extrêmement difficile puisque sa mère biologique a perdu la vie dans un effroyable accident de la route la semaine dernière.



On apprend aujourd'hui dans le Journal de Montréal que Zélande Robichaud a rendu son dernier souffle dimanche dernier, à l’hôpital de Moncton, à l’âge de 81 ans. Zélande Robichaud est décédée suite à un accident de la route survenu dans la région de Petitcodiac, le jeudi 11 février.

Avant sa retraite, Zélande avait travaillé comme infirmière au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elle laisse dans le deuil quatre enfants: Daniel Béchard, Roch Voisine (Myriam Chantal), Marc Voisine et Janice Voisine (Richard Ouellet), ainsi que sept petits-enfants.

Ayant grandi au Nouveau-Brunswick, le chanteur a souvent confié qu'il avait été élevé par sa grand-maman après le divorce de ses parents.





On envoie une dose massive de bonnes énergies au chanteur et sa famille dans ces moments plus que difficiles!

Pssst! Roch Voisine sera ce soir l'un des invités lors du grand variété de Star Académie!



