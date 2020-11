Roxane Bruneau célèbre une excellente nouvelle!

Roxane Bruneau doit flotter sur un nuage, aujourd'hui : on vient d'apprendre que son nouvel album, Acrophobie, se retrouve dans le prestigieux Top 10 du Billboard Canadian Albums!

Cela signifie que la chanteuse s'est taillé une place dans le palmarès hebdomadaire regroupant les albums les plus populaires, tant en anglais qu'en français, partout au Canada!

Acrophobie de Roxane Bruneau se retrouve donc en sixième position, une semaine seulement après sa sortie.

Au Québec, ce même album trône fièrement au sommet des palmarès.

Depuis sa sortie, le vendredi 13 novembre 2020, Acrophobie a été écouté plus de 4,8 millions de fois sur les plateformes de musique en streaming. C'est énorme! Il va sans dire, Roxane Bruneau est plus populaire que jamais.

On lui lève notre chapeau!

Roy & Turner Communications

Un clip inclusif avec plusieurs artistes

Le nouvel extrait musical de Roxane Bruneau, À ma manière, est aussi extrêmement populaire. La chanson se veut un hymne à la différence et aux gens qui brisent les conventions et les stéréotypes.

Le vidéoclip qui l'accompagne réunit plusieurs personnalités fortes, authentiques et assumées qui inspirent par leur parcours et leur histoire.

On vous invite à le regarder en plein écran avec le volume au maximum :

Dans le clip, vous pourrez voir les humoristes Mathieu Dufour et Christine Morency, la légende France Castel, Julie Munger, ex-candidate à OD Chez Nous, les créateurs de contenu Karl Hardy, Cassandra Bouchard, Gabrielle Marion et Naïla Rabel, l’entrepreneure Geneviève Everell, la comédienne Lilou Roy-Lanouette (qui interprète dans le clip une jeune Roxane!), l’auteur-compositeur-interprète et designer Redgee et Simon Lefebvre-Gagnon, un des instigateurs du puissant mouvement « Moi aussi je porte ma jupe.

