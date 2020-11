Roxane Bruneau dévoile la pochette et la date de sortie de son nouvel album!

Plus de trois ans après la parution d’un premier album qui l’a propulsée aux sommets des artistes les plus en vogue du Québec, Roxane Bruneau s'apprête à revenir sous les projecteurs!



La célèbre chanteuse lancera son nouveau disque intitulé Acrophobie le 13 novembre prochain.

Entièrement écrit par l'artiste et composé en collaboration avec le réalisateur et musicien Mathieu Brisset, ce nouvel opus comprendra douze nouvelles chansons originales.



Voici la magnifique pochette :

« Le premier album a connu un tel succès. Ma vie a changé du jour au lendemain. J’ai commencé à me faire reconnaître, mes chansons se sont retrouvées dans les palmarès radiophoniques, les spectacles se sont enchaînés les uns après les autres... tout est devenu plus grand que moi. J’ai eu l’impression de monter très haut, mais toujours avec cette peur permanente de redescendre tout aussi rapide- ment, de tomber dans le vide. Alors c’est certain que lorsqu’il est venu le temps de concevoir ce deuxième album, une pression énorme s’est emparée de moi, lance Roxane Bruneau. Le public sera-t-il toujours au rendez-vous? Est-ce que j’arriverai à faire mieux? Ce sont tous ces questionnements et ces peurs qui ont teinté la conception d’Acrophobie. Les chansons qu’on y retrouve, ce sont mes doutes et mes craintes. Tout ce qui a forgé et marqué celle que je suis aujourd’hui. Acrophobie, c’est moi, dans ce qu’il y a de plus vrai », confie la vedette dans un communiqué.



Afin de souligner cette toute nouvelle ère, l'auteure-compositrice-interprète s'est fait tatouée le titre de son disque sur le côté gauche de la tête :



On vous invite maintenant à écouter la chanson À ma manière, le deuxième extrait de l'opus, un hymne à la diférence et aux gens qui ne suivent pas les routes toutes tracées :







Le deuxième album de Roxane Bruneau est maintenant disponible en précommande sur toutes les plateformes numériques.



Rappelons que la chanson Aime-moi encore de Roxane Bruneau fait partie de la liste des chansons en nomination dans la catégorie Chanson de l'année lors du Gala de l'ADISQ 2020. Ne manquez surtout pas la cérémonie ce dimanche dès 20h en direct à ICI Télé!



