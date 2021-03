Roxane Bruneau : plus de 100 000 albums vendus en carrière!

Roxane Bruneau a de quoi être fière, aujourd'hui!



De passage sur le plateau de Star Académie dimanche soir, la chanteuse s’est vu décerner une plaque commémorant la vente de plus de 100 000 copies de ses albums Dysphorie et Acrophobie.



Avec la popularité grandissante des plateformes d’écoute en continu, il s’agit d’autant plus d’un rare exploit pour l’autrice-compositrice-interprète!



Rappelons que le deuxième album de la star s'est retrouvé dans le prestigieux Top 10 du Billboard Canadian Albums au cours des dernières semaines!



L'extrait À ma manière trône toujours au sommet des palmarès, et ce, depuis 8 semaines. La chanson se veut un hymne à la différence, aux gens qui brisent les conventions et les stéréotypes. Pour le vidéoclip qui accompagne la pièce, Roxane Bruneau s'est entourée de personnalités fortes, authentiques et assumées qui inspirent par leur parcours et leur histoire.



Revoyez ci-dessous les images qui cumulent plus de 1 million de visionnements sur YouTube :

Les billets pour les premières dates de la tournée Acrophobie à peine mis en vente, Roxane Bruneau annonce déjà des supplémentaires. À compter de cet automne, l'artiste ira à la rencontre du public pour lui présenter un tout nouveau spectacle.



Les billets pour les supplémentaires de Montréal et de Québec sont d'ailleurs en vente dès maintenant!



Vous aimerez aussi :