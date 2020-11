Roxane Bruneau: voyez son clip inclusif mettant en vedette plusieurs artistes!

Roxane Bruneau est notre vedette du jour!



La célèbre chanteuse dévoile aujourd’hui le vidéoclip de la pièce À ma manière, le deuxième extrait de son nouvel album, qui paraîtra le 13 novembre prochain.

L'extrait À ma manière se veut un hymne à la différence, aux gens qui brisent les conventions et les stéréotypes. Pour le vidéoclip qui accompagne la chanson, l'auteure-compositrice-interprète a eu envie de s’entourer de personnalités fortes, authentiques et assumées qui inspirent par leur parcours et leur histoire.

C’est donc en compagnie des humoristes Mathieu Dufour et Christine Morency, de la légende France Castel, de Julie Munger, ex-candidate à OD Chez Nous, des créateurs de contenu Karl Hardy, Cassandra Bouchard, Gabrielle Marion et Naïla Rabel, de l’entrepreneure Geneviève Everell, de la comédienne Lilou Roy-Lanouette (qui interprète dans le clip une jeune Roxane!), de l’auteur-compositeur-interprète et designer Redgee et de Simon Lefebvre-Gagnon, un des instigateurs du puissant mouvement « Moi aussi je porte ma jupe », que Roxane Bruneau revendique la force et la beauté de la différence.

Voyez les images virales ci-dessous :

« Je suis tellement ère de ce nouveau vidéoclip. Les participants représentent tout ce que j’avais en tête en écrivant À ma manière. En toute humilité, j’espère réussir avec cette vidéo à démontrer qu’il n’y a rien de plus beau et de plus puissant que quelqu’un qui s’assume dans tout ce qu’il est, dans tout ce qui le rend unique! Si ce clip peut faire en sorte de générer ne serait-ce que quelques discussions sur l’ouverture et l’acception de l’autre, je pourrai dire mission accomplie! », indique la vedette dans un communiqué.



Le deuxième album de Roxane Bruneau est maintenant disponible en précommande sur toutes les plateformes numériques. Entièrement écrit par l'artiste et composé en collaboration avec le réalisateur et musicien Mathieu Brisset, ce nouvel opus comprendra douze nouvelles chansons originales. On a très hâte d'entendre ça!

