Safia Nolin insultée en plein cours virtuel devant tous les étudiants

Safia Nolin a dénoncé une situation totalement inacceptable, hier soir sur Instagram.

Alors qu'elle suivait un cours sur Zoom avec une soixantaine d'autres étudiants, trois personnes sont entrées dans la salle virtuelle pour lui crier des insultes. Selon l'autrice-compositrice-interprète, leur discours haineux a duré près de trois minutes, sous le regard des autres et du professeur.

À un certain moment, une étudiante leur a demandé de cesser d'insulter Safia Nolin et de quitter... et ils l'ont attaquée à son tour avec des commentaires racistes.

Voici la publication de la star québécoise dénonçant la situation :

Sous la publication de Safia Nolin, de nombreuses vedettes lui ont envoyé de l'amour et du soutien. Mélanie Maynard a entre autres déclaré ceci :

« Impossible!! Dénonce, sh*t je peux pas croire!!! Je suis complètement découragée de l’espèce humaine. Ça m’écœure tellement. De tout cœur avec toi. Safia, et lâche pas ta plateforme!!! Plein de 💛💛💛💛 »

Ingrid St-Pierre, Catherine Brunet, Josiane Comeau, Émile Bilodeau et Rafaëlle Roy ont aussi commenté la publication de la chanteuse, déclarant qu'ils étaient derrière elle. En espérant que les trois détracteurs de la star subissent les conséquences de leurs actes inacceptables.

Rappelons qu'en août 2020, Safia Nolin a porté plainte au SPVM en raison du cyberharcèlement dont elle était victime.

