Sara Dufour de La Voix est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Sara Dufour, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.

La belle chanteuse, qu'on a connue dans l'édition 2015 de La Voix, vit un moment extrêmement difficile puisque sa maman a rendu son dernier souffle, le 30 mars dernier. C'est via Instagram que Sara a rendu un dernier hommage à sa confidente de tous les moments.

«30 M A R S 4h10am | Paisiblement, dans le confort de son foyer, elle nous a quitté cette nuit. Nous étions tous auprès d’elle. 🤍🙏🕊 Maman, depuis le tout début, tu nous as tout donné et beaucoup plus.

Merci pour ton A M O U R inconditionnel de chaque instant. Merci pour toutes ces valeurs que tu nous a toujours enseignées. Tu as consacré ta vie à aimer et à donner à tous ceux qui t’ont côtoyés.

Notre amour infini pour la vie et toute notre reconnaissance à jamais xxxx

Tu peux maintenant te reposer 🤍🙏🕊», dévoile-t-elle.





Après avoir reçu une vague d'amour de ses fans et abonnés, Sara a remercié tout le monde via ses réseaux sociaux.

«Merci pour le baume de tout cet amour que vous dirigez vers moi et les miens 🤍 Vous êtes nombreux, je suis encore en train de tous vous lire, merci de votre sympathie 🤍 Voici une photo prise environ 48 heures avant que sa lumière s’éteigne 🤍🙏🏼🕊 Belle maman d’amour 🤍»



Facebook Sara Dufour



Elle ajoute: «Mon beau Gibson, mon grand réconfort 🤍

À tous vous lire, je constate une fois de plus à quel point ma mère ne laissait personne indiffèrent sur son passage. Je vous remercie pour tous les témoignages et le support que vous m’offrez en ces instants où je me laisse porter par les émotions qui m’habitent 🙏🏼🤍🕊»



On envoie une dose massive de bonnes énergies à Sara et sa famille dans ces moments plus que difficiles!



Vous aimerez aussi: