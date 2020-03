Stéphanie Boulay rend un touchant hommage à son fiancé

Stéphanie Boulay nous a touchés droit au coeur, aujourd'hui!

Dans un texte partagé sur Instagram, la chanteuse rend hommage à son fiancé, Francis Faubert. À travers différentes petites anecdotes, la star explique pourquoi il fait battre son coeur.

Avec sa magnifique plume et ses phrases imagées, Stéphanie Boulay réussit à nous faire ressentir la magie qui existe entre eux.

Voici la publication en question :

« Je viens de retrouver cette photo de @francisfaubert. Ça fait un an qu’elle a été prise. Ce jour-là, on roulait en char pour aller bruncher pis en faisant notre stop, y’a une balloune en forme de coeur qui a traversé la rue devant nous. Personne nous croit que c’est arrivé.



C’est lui qui me dit que je suis encore plus belle et qu’il m’aime encore plus quand j’ai mis de l’argile sur mon bouton pis un bout de papier de toilette par-dessus pour dormir, c’est lui qui me dit qu’il me comprend quand je pleure que j’ai manqué d’attention à untel moment parce que je passais à la télé pis qu’y est pas venu me chercher après en limousine avec des fleurs pis des toutous, c’est lui qui s’informe de plus en plus sur les enjeux féministes parce que ça l’intéresse vraiment, qui porte un chandail des sœurs Boulay pour faire son show de rock lourd, qui écoute le docu sur Taylor Swift avec moi en pleurant aux mêmes places, qui tripe sur mes varices, c’est lui avec qui je regarde les autres belles filles et beaux gars, c’est aussi lui qui m’achète un Echo Vedettes pour la St-Valentin même si au fond j’aurais voulu aller aux gogoboys comme cadeau.

Ajouts: c’est aussi lui qui me flatte le dos tout le long de mes crises de panique, qui se réveille la nuit pour écouter mes cauchemars, qui prend le temps de réparer tous les petits bobos que les gars avant lui ont laissés.

On a réussi à passer à travers février une deuxième fois, on devrait être correct. »

On craque! Impossible de ne pas avoir le sourire aux lèvres en lisant ce texte!

Stéphanie Boulay et Francis Faubert se sont fiancés l'été dernier. Ce dernier a demandé la main de la moitié blonde des Soeurs Boulay pendant qu'elles étaient en spectacle! Ce moment rempli d'émotions a été capté en vidéo et vous pouvez le revoir sur enVedette!

Habituellement très discrets sur leur vie privée, les futurs mariés ont effectué leur première sortie publique lors du Premier Gala de l'ADISQ en octobre 2019. On a ensuite appris qu'ils avaient quitté Montréal pour aller s'installer à la campagne.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Radio-Canada

Pssttt..! Les soeurs Boulay font partie des invités de Tout le monde en parle ce dimanche 1er mars 2020! À voir à ICI Télé!

Vous aimerez aussi: