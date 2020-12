Suzie Villeneuve fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

L'année 2020 aura marqué un tournant important dans la vie de Suzie Villeneuve, soulignant son retour à la musique!

Deux mois après avoir frôlé la victoire à la huitième saison de La Voix, Suzie a des projets en développement à la tonne, dont un concert virtuel de Noël disponible depuis quelques jours déjà afin de se mettre dans l'ambiance des Fêtes avec la chanteuse plus que talentueuse.

«Je ne peux pas dire que 2020 a été mauvaise. Oui, elle a été déstabilisante, parce qu’elle a balayé certains de mes projets. Mais ç’a malgré tout été une belle année puisqu’elle a marqué un retour dans l’œil du public et qu’une belle relation remplie d’amour avec lui a pu renaître. Et j’espère que 2021 sera l’année où je vais pouvoir monter sur scène!», a confié la chanteuse au 7 Jours.





Au passage, Suzie s'est aussi ouverte pour l'une des rares fois sur sa vie amoureuse:

«La Suzie d'avant, qui était incapable de vivre seule, serait incapable de vivre cette pandémie en solitaire comme je le fais. Elle aurait paniqué et aurait détesté ce vide. Mais maintenant, j'ai fait le choix d'être seule. Aujourd'hui, je suis bien seule et mes attentes sont différentes. Je ne dis pas que j'aimerais passer les 10 prochaines années seule, mais la solitude me plait en ce moment. Même que j'apprécie ces moments de solitude», a-t-elle dévoilé au magazine.

Elle ajoute: «Cependant, je peux dire que, depuis quelques mois, je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie et à partager des moments avec cette personne. Est-ce qu'un jour je vais fonder une famille et avoir physiquement un bébé? Je ne le sais pas. Pas plus que je ne sais si je vais me marier un jour. Chose certaine, je ne suis plus dans cette attente du prince charmant. J'y ai pourtant cru très fort et j'avais même un idéal très clair dans ma tête. Tu sais, le beau gars qui débarque dans les films? Eh bien, je l'ai attendu ce fameux prince, trop même!»





Comme bien des jeunes femmes ayant grandi avec les classiques de Disney, Suzie a dû faire une croix sur l'image du prince charmant sur son cheval blanc qui viendrait un jour la sauver de tous ses problèmes!

«J'avais des attentes irréelles face à l'amour et ça a fait que la barre était trop haute pour n'importe quel gars. Les hommes que j'ai eus dans ma vie étaient pour la plupart des gars formidables, mais j'avais un idéal tellement exigeant qu'il était impossible pour eux de répondre à mes attentes. Je m'étais fait une image tellement idéalisée de l'amour [...]. Aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus terre à terre de l'amour et je me dis que je suis prête à me laisser surprendre!», conclut la chanteuse de 37 ans.





Suzie Villeneuve nous propose un projet bien personnel pour le temps des Fêtes: en plus d'avoir lancé un mini-album de 4 reprises intitulé Joyeux Noël, la chanteuse offre aussi à ses fans un concert virtuel de 60 minutes rassemblant les grands classiques du temps des Fêtes en toute intimité!





Pssst! Découvrez 38 vedettes QC qui ont déjà décoré leur sapin de Noël!





Vous aimerez aussi: