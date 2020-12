Suzie Villeneuve nous touche droit au coeur en interprétant 2 classiques de Noël!

Suzie Villeneuve nous touche droit au coeur, cette semaine!



La populaire chanteuse a révélé deux superbes vidéos d'elle interprétant des classiques de Noël.



Les extraits sont tirés de son concert virtuel du temps des Fêtes, « Entre vous et moi pour Noël». Dans ce spectacle unique, la vedette revisitera en formule piano-voix-contrebasse les grands classiques du temps des Fêtes en plus d’un petit clin d’œil au Nouvel An.



Voici tout d'abord sa version de la pièce « C'est l'enfant » :



Dans le deuxième extrait, la star chante le succès « C'est l'hiver » :



Le concert de Noël de Suzie Villeneuve est disponible dès maintenant à la location sur le site officiel de la vedette, et ce, jusqu'au 10 janvier 2021.



Vous pouvez également écouter le mini-album « Joyeux Noël » sur les plateformes numériques qui comprend 4 titres, enregistrés en formule trio piano-voix-contrebasse au Studio Picolo. Voilà une belle façon de se plonger dans l'esprit des Fêtes!



