Suzie Villeneuve offrira un spectacle virtuel de Noël!

Suzie Villeneuve offre une belle surprise à ses fans à l'approche du temps des Fêtes!



Quelques semaines à peine après la grande finale de La Voix, la célèbre chanteuse présente son tout nouveau projet « Entre vous et moi pour Noël ». Dans ce concert de Noël unique, l'artiste revisitera en formule piano-voix-contrebasse les grands classiques du temps des Fêtes en plus d’un petit clin d’œil au Nouvel An.



« Noël fait vraiment vibrer mon cœur. C’est le moment de l’année où les gens ont des étoiles dans les yeux. Cette année sera bien différente dans sa forme, mais nous avons tous le pouvoir de laisser vibrer notre cœur d’enfant et de connecter à l’émerveillement du temps des fêtes », révèle Suzie Villeneuve dans un communiqué.

Le concert sera disponible à la location sur le site officiel de Suzie Villeneuve du 10 décembre 2020 au 10 janvier 2021 et vous donne un accès illimité au visionnement pendant 30 jours. En prime, tous les acheteurs se verront remettre un cadeau surprise dont ils pourront profiter dans les trois mois à venir. Les bIllets sont en prévente au coût de 20$ dès aujourd'hui et 25$ à partir du 10 décembre.



Voilà une belle façon de se réinventer pendant la pandémie de COVID-19! On salue cette superbe initiative!





