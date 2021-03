Suzie Villeneuve reprend la chanson qui l'a fait connaître à Star Académie!

Suzie Villeneuve offre une belle surprise à ses fans, aujourd'hui!



La chanteuse propose une nouvelle version piano-voix de la pièce Quand on a que l'amour, 18 ans après avoir été découverte par le Québec avec son interprétation de cette chanson au tout premier gala de Star Académie!

Accompagnée par Philippe Turcotte au piano et Guy Tourville à la réalisation, l'artiste a revisite cette grande chanson qui a marqué son parcours.



Écoutez un extrait ci-dessous :





« J'ai chanté cette chanson de Jacques Brel en décembre dernier lors de mon concert virtuel de Noël pour la toute première fois depuis 2003. Ça m'a fait revivre un beau moment que je voulais partager avec vous.



Quand on a que l'amour est la chanson qui m'a donné mon « laissez-passer » pour entrer à l'Académie il y a déjà 18 ans, je peux donc dire qu'elle a changé le cours de ma vie. Je la chante aujourd'hui avec une émotion nouvelle et surtout une nouvelle perspective et je crois que ça se ressent dans cette nouvelle interprétation. », explique Suzie Villeneuve dans un communiqué.





La pièce est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.



Suzie Villeneuve annonce également qu'elle partagera son histoire et les étapes de son cheminement personnel et professionnel dans une conférence-spectacle intitulée « De la tête au coeur», qui sera présentée en 2021. On a hâte d'en savoir plus!





