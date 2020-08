Suzie Villeneuve reprend Mentir de Marie-Mai et c'est magnifique!

Suzie Villeneuve a révélé une toute nouvelle vidéo, dans laquelle elle reprend le succès Mentir de Marie-Mai!



Accompagnée du talentueux pianiste Philippe Turcotte, la populaire chanteuse nous donne des frissons avec sa voix puissante.



En légende de sa publication, la vedette explique la signification particulière de cette chanson dans sa vie : « Ce qui inspire mon interprétation? Même si j’écoute « Mentir » depuis plusieurs années, aujourd’hui, avec la sagesse et le recul nécessaire pour regarder le portrait des différentes expériences de ma vie, elle prend un tout autre sens à mes yeux… Elle représente de manière très juste, ce bout de ma vie passée où j’ai cru qu’il était plus facile de me fondre au décor que d’honorer la petite voix qu’il y avait à l’intérieure de moi. (J’avais si peur de déplaire) Maintenant je le sais que seul cette voix de mon coeur, l’intuition, est le meilleur des guides pour vivre TOUT ce que la vie met sur ma route avec tellement plus de fluidité, de légèreté et avec une véritable joie profonde. »



Voyez ci-dessous la version de Suzie Villeneuve de cette magnifique chanson de Marie-Mai :



Wow! On adore cette nouvelle version! Qu'en pensez-vous?

Voici la version originale du hit qui jouait en boucle dans toutes les radios en 2007 :







On a très hâte de retrouver Suzie Villeneuve à La Voix cet automne! Rappelons qu'une partie de la huitième saison de la populaire émission avait été reportée il y a quelques semaines en raison de la pandémie de COVID-19. Découvrez ici quand reprendra officiellement la compétition!

D'ici là, on vous invite à revoir la touchante Audition à l'aveugle de la star sur le plateau de l'émission en mars dernier :







Vous aimerez aussi :