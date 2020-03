Sydney de La Voix Junior dévoile un premier clip original et coloré

Sydney Lallier, la grande gagnante de La Voix Junior en 2017, lance son tout premier vidéoclip!



Après avoir travaillé plus de deux ans en studio, la jeune rappeuse dévoile aujourd'hui la chanson Is That OK. Une pièce pop rafraîchissante qui fait sourire!



Émue et fière, Sydney Lallier a écrit sur sa page Facebook : «Je me suis fait discrète ces derniers mois sur les réseaux, c’était pour mieux revenir. Je suis si heureuse et très fière de vous présenter mon tout premier vidéoclip « Is That OK » qui sort aujourd’hui sur YouTube et sur toutes les plateformes. J’espère qu’il vous plaira et qu’il mettra de la couleur dans vos écrans, car nous en avons besoin en ce moment.»



Voici le vidéoclip original et coloré de la vedette :









En octobre dernier, Sydney Lallier a repris la chanson Fake Love du groupe de K-pop BTS. Le vidéoclip, tourné devant la Basilique Notre-Dame à Montréal, est rapidement devenu viral partout dans le monde et a été visionné plus de 1 million de fois.









Sydney Lallier est très active sur les réseaux sociaux, où elle partage régulièrement des superbes photos avec ses abonnés. Celle qui est aussi mannequin à l'occasion a beaucoup grandi!





Sydney Lallier n'a toujours pas révélé la date de sortie de son premier album. Suivez-la maintenant sur Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets!



