Sylvain Cossette et Andrée Watters vendent leur condo à Montréal et déménagent loin de la ville!

Finis les bouchons de circulation et la pollution sonore de la grande ville!

Les amoureux Sylvain Cossette et Andrée Watters annoncent qu'ils ont fait le grand saut: ils quittent une fois pour toutes la métropole pour s'installer dans le décor féérique de St-Maurice. Le couple nous annonce via Instagram qu'il a vendu son condo de Montréal pour emménager pour de bon dans leur chalet de la Mauricie!

«Ça y est... on a fait le grand saut! On a vendu notre condo de Mtl pour s’établir à temps plein sur le bord de la rivière St-Maurice, dans ce décor paradisiaque.

Pour le moment présent, c’est ce qui nous rend extrêmement heureux. On vous souhaite aussi, juste du bonheur!❤️❤️❤️ @sylvain_cossette», dévoile le chanteur sur Instagram.





Pour fêter la nouvelle, Andrée et Sylvain ont sorti les bulles... et la chanteuse a même fait un trou dans son plafond tout neuf, question de marquer en grand l'événement!



Instagram Andrée Watters



Via les réseaux sociaux, le couple nous partageait déjà de sublimes clichés de leur vie en campagne, dont leur confinement dans leur petit havre de paix!





On souhaite le meilleur aux amoureux dans ce petit nid d'amour loin de la ville!



Vous aimerez aussi: