Louis Blouin d'OD Afrique du Sud et Jesse Proteau de La Voix lancent un vidéoclip!

Louis Blouin, qu’on a connu lors d'Occupation Double Afrique du Sud, et Jesse Proteau, découvert à La Voix il y a quelques années, forment le duo Monastere!





Le duo, qui lancera un EP au début 2021, dévoile aujourd'hui un tout nouvel extrait!



La pièce, intitulée MDR, est accompagnée d'un superbe vidéoclip écrit et réalisé par Antoine Caron.

« Le clip est un court métrage qui dévoile peu à peu la vie amoureuse complexe d’une femme qui essaie trop fort de trouver l’amour. Relation après relation, rien ne fonctionne parce qu’elle n’est pas prête émotionnellement. Elle se sent comme si on lui arrachait sa chance à chaque fois, comme si la vie jouait contre elle. Notre rôle dans le clip est de s’assurer que ses relations ne fonctionnent pas à chaque fois. C’est comme si dans un monde parallèle on pouvait payer pour obtenir un service de ‘’brisage de coeur’’. En aurais-tu besoin? », nous confie Louis Blouin.



Voyez les images ci-dessous :







L'extrait MDR est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.



Fragments, le nouvel EP de Monastere, sera disponible début 2021. Un nouvel extrait sera dévoilé prochainement par le duo.



