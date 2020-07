Vidéo: Céline Dion montre ses meilleurs mouvements de danse!

Céline Dion mettra du soleil dans votre journée!

La superstar a dévoilé une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui sur Instagram, dans laquelle elle nous montre ses plus jolis mouvements de danse!

Les images ont été captées en studio alors qu'elle enregistrait sa chanson Flying On My Own.

En plus de voir Céline Dion improviser une chorégraphie, la capsule nous permet de l'entendre pousser la note.

Voici la vidéo en question, qui vous donnera certainement envie de danser avec la chanteuse :

« Voyez les coulisses de l’enregistrement de la chanson Flying On My Own avec Céline ! 🕊 - Team Céline »

N'est-elle pas parfaite, notre Céline?

Dans un autre ordre d'idées, on a appris cette semaine que l'inteprète de Courage passerait l'été au Québec!

Elle et ses jumeaux, Nelson et Eddy, poseront leurs valises dans la province au cours des prochains jours afin de profiter de la belle saison. Découvrez tous les détails par ici!

Céline Dion sur Facebook

Vous aimerez aussi: