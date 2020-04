Vidéo: Céline Dion rend hommage aux héros qui prennent soin de nous pendant la pandémie!

En direct de sa (blanche) cuisine, Céline Dion a pris d'assaut les réseaux sociaux aujourd'hui pour lancer un appel d'importance capitale à ses fans et followers, soulignant l'importance de rester chez soi pendant la pandémie de coronavirus!

Au passage, la star internatinale nous rappelle que des héros risquent et sacrifient leur vie tous les jours afin de prendre soin de nous, nous servir et nous sauver! Céline remercie les professionnels du domaine médical, les travailleurs sociaux ainsi que les fournisseurs de services essentiels comme les épiceries et les livreurs, qui vont travailler tous les jours pour pallier aux besoins de la population!

«Prenons soin les uns des autres et je sais que nous passerons au travers tous ensemble. ❤️ - Céline xx… #Restezchezvous #gratitude», dévoile Céline Dion, rendant ainsi hommage à tous ceux en qui nous serons éternellement reconnaissants!





Le 18 avril prochain, Céline Dion joindra sa voix à Lady Gaga, Taylor Swift, Ellie Goulding et une tonne d'autres personnalités connues lors d'une émission spéciale mondiale numérique et en direct pour soutenir les travailleurs de la santé en première ligne et l’Organisation mondiale de la Santé: One World: Together At Home!



