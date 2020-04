Voyez Marie-Mai, Justin Bieber, Michael Bublé, Avril Lavigne et plusieurs stars chanter Lean on Me

Marie-Mai pourra se targuer d'avoir chanté une fois dans sa vie avec des superstars telles Justin Bieber, Michael Bublé et Avril Lavigne!



Capture d'écran YouTube Lean on Me



Eh oui, ce soir, tout ce beau monde était réuni virtuellement lors de l'émission spéciale Stronger Together, Tous Ensemble. L’événement, qui soutenait les travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19 ainsi que l’organisme Banques alimentaires Canada, proposait des performances musicales ainsi que des témoignages inspirants de nombreuses personnalités canadiennes qui désiraient rendre hommage à tous ces gens!



Bell Media Studios/Canadian Broadcasting Corporation/Insight Productions



Plusieurs artistes ont uni leur voix en proposant une nouvelle version de Lean on Me, du défunt Bill Withers! Notre chère Marie-Mai y rayonnait d'ailleurs (superbe la tête rasée!), chantant en français! Parmi les têtes connues, on pouvait aussi compter sur Shay Mitchell, Shenae Grimes-Beech, Jason Priestley, Bryan Adams, Command Sisters, Fefe Dobson, Jann Arden, Sarah McLachlan, Scott Helman, Serena Ryder, Shawn Hook, Tyler Shaw, Walk Off The Earth et plusieurs autres. Du côté des Québécois, on a pu voir Maripier Morin et Alicia Moffet!







On doit dire qu'on aurait aimé voir Céline Dion participer à la vidéo, elle qui brillait par son absence... Disons que son «apparition» à l'événement fut plutôt décevante, alors qu'on nous a seulement montré les vidéos qui avaient déjà été diffusées il y a deux semaines...

On aurait bien aimé un autre superbe numéro comme celui de One World: Together At Home avec Andrea Bocelli, Lady Gaga et John Legend!



Bell Media Studios/Canadian Broadcasting Corporation/Insight Productions

STRONGER TOGETHER, TOUS ENSEMBLE, une production de Bell Media Studios, CBC/Radio-Canada et Insight Productions, a été diffusé dimanche soir sur 120 plateformes, dont ICI ARTV, SériesPlus, VRAK, V et Unis TV avec des sous-titres en français.

