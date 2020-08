Voyez le nouveau vidéoclip très sexy de Polina d'OD Afrique du Sud!

Polina Grace est notre vedette du jour!



L'ex-candidate d'Occupation Double Afrique du Sud a révélé ce week-end le vidéoclip de la pièce What You Want.



Dans les images, on peut voir la chanteuse vêtue de plusieurs looks fashion sur plusieurs fonds colorés. Le résultat est sexy et fort divertissant!



Voici les images ci-dessous :







On adore la chanson, et vous? Une pièce estivale parfaite à écouter en boucle tout l'été!





La belle Polina a récemment dévoilé une nouvelle photo d'elle complètement nue dans le cadre du défi viral #womensupportingwomen. Découvrez maintenant le sublime portrait en noir et blanc de la star.



