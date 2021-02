Wilfred LeBouthillier s'ouvre sur le cancer de son amoureuse

Plusieurs ont remarqué l'absence de Wilfred LeBouthillier lors du spécial Star Académie de l'émission Sans rancune, dimanche dernier. Le chanteur acadien et tout premier gagnant de Star Académie en 2003 avait une bonne raison de ne pas se déplacer aux fameuses retrouvailles des ex-académiciens puisqu'il souhaitait rester auprès de son amoureuse, qui combat présentement un cancer du sein.

«Je suis fier d’elle, ce sont des moments vraiment difficiles, d’être capable d’en parler publiquement dans le but d’aider les autres en dit long sur cette personne que j’aime de tout mon cœur ❤️ #FuckCancer», dévoilait Wilfred après les Fêtes 2020.



Facebook de Jezabel Drolet





Wilfred file le parfait amour avec son amoureuse Jézabel Drolet depuis plusieurs années déjà. Le chanteur a donc préféré rester auprès de sa tendre moitié et ne pas faire la quarantaine de 14 jours loin d'elle, afin de ne prendre aucun risque de contagion!

«Avant d’être inondée de questions, je prends de l’avance... Ce dimanche il y aura une émission qui se nomme Sans rancune de Star académie.. Comme vous tous j’ai vu la bande-annonce cette semaine.. Je n’avais aucune idée de cette émission alors j’ai demandé à Wilfred si il avait été contacté... Voici la réponse que j’ai obtenue de mon amoureux:

«Ils m’ont contacté à plusieurs reprises et j’ai refusé d’y participer contenu de ton état de santé et des contraintes qui il y aurait eu si j’étais allé au Québec.. Il aurait dû être en quarantaine loin de moi pendant 14 jours pour ne pas m’exposer à aucun risque ce qu’il y aurait eu comme conséquence de me laisser seule pour affronter la suite... Bien sûr que mon tendre amoureux ne m’a pas consulté... Probablement que je n’aurais pas voulu qu’il m’accorde la priorité..Il me connaît bien... Je voulais le remercier publiquement de cette grande preuve d’amour 🥰❤️ Je suis très émue et touchée de son geste.. d’autant plus qu’il a pris sa décision en secret et uniquement en fonction de moi, c’est un geste d’une telle générosité et d’amour... je suis sans mot. Alors non mon Wilfred ne fera pas partie de l’émission de dimanche ..car il a préféré être mon pilier dans ses moments difficiles Voilà tout ❤️ Je suis extrêmement chanceuse d’avoir un homme aussi extraordinaire à mes côtés 🥰😍 Merci du plus profond de mon cœur mon amour ❤️», dévoile Jézabel via Facebook.



Facebook de Jezabel Drolet



On envoie une dose massive de bonnes énergies à Jézabel afin de traverser cette dure épreuve et une tonne d'amour au couple!





Pour les fans du chanteur, Wilfred se retrouve sur l'album Nos retrouvailles, où les gagnants et finalistes des cinq premières cuvées de Star Académie revisitent des chansons qui ont marqué leur parcours dans l'aventure.



