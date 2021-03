Yann Perreau: son véritable appel au 911 dans un nouveau clip!

Yann Perreau lance un nouveau vidéoclip en ce vendredi : Willie!

Cette chanson marque le retour de l'auteur-compositeur-interprète sur la scène musicale. En juillet dernier, le chanteur a été abandonné par sa maison de disque et sa compagnie de gérance après qu'il ait été visé par des allégations de harcèlement sexuel.

Avec sa nouvelle chanson vient une histoire très particulière : celle de la naissance de son fils Willie, racontée avec son véritable appel au 911!

En effet, il y a 4 ans, la conjointe de Yann Perreau, Marie-Pier, a accouché dans la voiture alors qu'ils roulaient vers la maison de naissance. Il a conservé ce précieux appel au 911 et le nous présente aujourd'hui, en version musicale.

Voici le vidéoclip de Willie, à regarder en plein écran pour bien lire les sous-titres :

« Le 21 mars 2016 vers 22h, Willie est né dans le véhicule que je conduisais, sur la route entre chez-nous et la Maison de naissance où ma femme devait accoucher.

Déjà 5 ans que ce petit garçon sensible et plein d’énergie nous éclaire de son soleil. En souhaitant que cette épopée mise en musique et en images vous fasse vivre de belles émotions.

Salutations et remerciements à la dame d’Urgence-Santé (dont je n’ai pas le nom) qui nous a assisté au téléphone pendant l’attente des services d’urgence.

Aussi, nous tenons à rendre hommage aux Sages-Femmes qui nous ont accompagné pendant chacune des quatre grossesses de ma blonde. Nous croyons que sans les enseignements de douceur et de confiance prodigués par ces femmes d’exception, nos expériences d’accouchements n’auraient pas été aussi agréablement mémorables.

Merci à vous toutes, mesdames. »

C'est un vidéoclip extrêmement touchant!

Vous pouvez lire les crédits complets reliés à cette production sur la page Facebook officielle de Yann Perreau.

