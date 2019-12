10 magnifiques looks de Ludivine Reding en 2019

On adore le style de la belle Ludivine Reding!



Cette année, la vedette de Fugueuse a partagé ses plus beaux looks sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur les tapis rouges, en voyage ou sur différents plateaux de tournages, la populaire comédienne était toujours rayonnante et fashion.



Voici nos 10 looks préférés de la star sur Instagram en 2019 :





