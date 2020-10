10 photos sexy de Charles d'OD Chez Nous!

Le « leader » Charles fait couler énormément jaser cette saison-ci à Occupation Double Chez Nous!



Diplomé en travail social, le jeune entrepreneur web donne des conférences sur le stress et l’anxiété. Il souhaite avoir un impact positif sur son entourage et adopte souvent le rôle de médiateur.



Voici 10 photos de l'entrepreneur web et conférencier originaire de Baie-Comeau :

