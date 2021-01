11 adorables photos d'Emmanuel Auger et son amoureuse

Emmanuel Auger a conquis le Québec en entier en incarnant le feu-méchant Christian Phaneuf dans la série policière District 31!



Le nouveau patron de la maison de Big Brother Célébrités cette semaine, qui succède au redoutable et impitoyable joueur François Lambert, est beaucoup plus sensible et sincère que son prédécesseur!

Lundi dernier, après avoir remporté le défi des oeufs, on a pu découvrir un Emmanuel à fleur de peau dans le manoir de Big Brother, après avoir pris possession de sa nouvelle chambre aux avantages mirobolants! Après avoir eu le privilège de parler à son amoureuse et sa fille Daphnée (qui est en couple avec un humoriste connu!) par vidéoconférence, le comédien a craqué devant ses collègues de l'aventure:

«Je ne pensais pas être de même. J'ai vu ma blonde, j'ai vu ma grande fille, je n'ai pas eu la chance de voir les deux plus jeunes. Je pense que c'est peut-être ça qui me rend un peu émotif. Je le sais que demain, je vais avoir une décision excessivement difficile à faire. Cette décision-là me hante depuis que j'ai vu qu'est-ce que c'était être le patron. Je veux juste que vous sachiez que demain, je ne veux pas casser cette belle amitié-là, mais je n'aurai pas le choix avec deux personnes de briser un petit quelque chose. Je vous aime, je vous aime, je vous aime...», a-t-il avoué aux autres, en larmes, en expliquant qu'il souhaitait offrir à sa famille une maison pour le futur.

«Dans notre famille, on a besoin d'un nid d'amour qu'on n'a pas. On a besoin de quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça que je veux faire, je le fais pour eux, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que pour moi!»



Sans plus attendre, découvrez 11 magnifiques photos du comédien en compagnie de la femme de sa vie, son amoureuse Carolyn Mondou (chanteuse et superviseure régionale des écoles de musique chez Long & McQuade Musical Instruments).



Ils sont adorables, n'est-ce pas?



Pour le bonheur de tous, voici des photos de la petite famille du comédien, entouré de ses enfants Daphnée (23 ans), Malik (11 ans) et Livia (6 ans)!



