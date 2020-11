11 films et séries ajoutés sur Crave et Netflix à voir ce weekend!

Gros weekend à l'horizon : le changement d'heure, l'arrivée du mois de novembre et la fête d'Halloween en confinement!

On s'accorde une petite pause bien méritée et on s'installe devant la télé pour regarder une foule de nouveautés Crave et Netflix!

Voici nos suggestions de films et de séries à dévorer en rafale en fin de semaine :

Crave

À la trace

En Afrique du Sud, des histoires de trafic de diamants, de complot terroriste, de braconnage et de sécurité nationale s’entremêlent pour créer une toile complexe liée au crime organisé.

Une série de 6 épisodes d'une heure réunissant Sandi Schultz, Trix Vivier, David Dukas, James Gracie et Rolanda Marai.

En cage

Frank Walsh, chasseur pour les zoos, fait une traversée avec plusieurs de ses "prises", parmi lesquelles un jaguar blanc très rare. Lorsqu'un assassin politique s'échappe de sa cabine et relâche les animaux captifs, c'est la panique à bord. Frank doit désormais sauver l'équipage de ces dangereuses créatures et du criminel.

Un film d'action mettant en vedette Nicolas Cage, Famke Janssen et Kevin Durand.

Le sauvetage de Tham Luang

Des sauveteurs s'efforcent de secourir une équipe de jeunes footballeurs pris au piège dans une grotte immergée. Inspiré de faits réels.

Ce drame réunit Jim Warry, Ekawat Niratvorapanya et James Edward Holley.

Hell House (version française)

Hell House/Crave

À ne pas confondre avec le film d'horreur Hell House LLC, cette série documentaire nous entraîne entre les murs de maisons où de sombres événements ont eu lieu.

Never Rarely Sometimes Always (version française)

Deux jeunes filles venant d'une région rurale de la Pennsylvanie se rendent à New York pour que l'une d'elles subisse un avortement après être tombée enceinte dans des circonstances nébuleuses.

Un drame réunissant Sidney Flanigan, Théodore Pellerin et Sharon Van Etten à voir dès le dimanche 1er novembre sur Crave.

Four Kids and It

Lors de leurs vacances à Cornwall, quatre enfants doivent protéger une mystérieuse créature aux pouvoirs magiques de leur oncle malveillant.

Un film fantastique avec Russell Brand, Michael Caine et Paula Patton à voir en famille dès le dimanche 1er novembre sur Crave.

The Undoing (version française)

Une thérapeute accomplie habitant New York avec son mari dévoué et son fils inscrit dans une prestigieuse école privée voit sa vie parfaite voler en éclats. Une mort violente et la disparition d’un proche mènent à de douloureuses révélations.

Cette série acclamée par la critique, divisée en 6 épisodes d'une heure, met en vedette Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland.

Un épisode sous-titré en français est ajouté chaque dimanche dès 21h sur Crave. La version traduite est ensuite disponible le jeudi dès 21h.

Vous pouvez donc voir le premier en version française dès maintenant! Et on tient à vous préciser qu'après avoir vu le premier épisode, on est déjà accros! Une série mystérieuse aussi magnifique qu'intrigante!

Netflix

Les secrets de la tombe de Saqqarah

Après avoir mis au jour une tombe restée intacte pendant 4400 ans, des archéologues égyptiens tentent de déchiffrer l’histoire de cette trouvaille extraordinaire.

Un documentaire disponible en version française sur Netflix.

Le coeur à la fête (Holidate)

Lassés d’être célibataires pendant le temps des fêtes, deux étrangers s’accompagnent platoniquement dans des situations sociales, mais développent de vrais sentiments.

Un film des fêtes avec Emma Roberts et Luke Bracey.

Sa maison (His House)

Alors qu’un jeune couple ayant fui la guerre au Soudan du Sud tente de repartir à neuf en Angleterre, il est tourmenté par une force sinistre sous son propre toit.

Ce film d'horreur signé Remi Weekes a été présenté en première mondiale au festival Sundance et met en vedette Wunmi Mosaku, Sope Dirisu et Matt Smith.

Dawson's Creek

Les saisons 1 à 6 de cette série culte arrivent dimanche 1er novembre sur Netflix!

Le moment de découvrir ou de redécouvrir ce drame d'ados ayant marqué toute une génération. Avec James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson.

Et terminant, si vous voulez regarder des films d'épouvante pour célébrer l'Halloween en restant à la maison, découvrez toutes nos suggestions par ici!

