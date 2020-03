Une 11e saison confirmée pour Un souper presque parfait

Voici la bonne nouvelle du jour : Un souper presque parfait sera de retour pour une 11e saison l'automne prochain sur V.



Depuis 10 ans déjà, la populaire compétition culinaire nous surprend chaque semaine avec des candidats uniques et colorés. La dernière saison de l'émission a d'ailleurs été un réel succès, rassemblant en moyenne près de 300 000 téléspectateurs chaque soir.



Le narrateur de l'émission André Ducharme avait un message pour les fans de la téléréalité :







La production d'Un souper presque parfait est actuellement à la recherche de participants âgés de plus de 18 ans pour participer à la nouvelle saison de l'émission. Ils doivent être résidents de Montréal et ses environs, à l’exception des émissions spéciales tournées dans certaines régions du Québec.



Alors, vous croyez être à la hauteur de la compétition? Inscrivez-vous dès maintenant!



