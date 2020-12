13 nouveautés Crave et Netflix à regarder en rafale ce weekend!

À la recherche d’une nouvelle série ou de films captivants pour votre soirée cinéma à la maison en fin de semaine?

Une foule de trucs intéressants ont été ajoutés aux catalogues Crave et Netflix!

Voici nos coups de coeur parmi les nouveautés à regarder en rafale ce weekend...

Crave

Kevin

Crave | Kevin (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

Battant des records de popularité dans les années 1990, le prénom Kevin est devenu lourd à porter. Pire, il est devenu un véritable handicap social. De toute évidence, Kevin, c’est tous les jours sa fête.

Kevin est un documentaire mené par Pierre-Yves Lord qui fera assurément jaser. Il s’agit d’une enquête personnelle aussi divertissante que touchante sur le poids d’un prénom. K-E-V-I-N : cinq lettres lourdes de sens.

Le jardin secret

À la suite de la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox est envoyée chez son oncle en Angleterre, où elle y partage la découverte d'un jardin magique et merveilleux, avec son cousin handicapé Colin et son nouvel ami Dickon.

Un drame fantastique aec Dixie Egerickx, Colin Firth, Richard Hansell et David Verrey.

L’école de demain

L’école de demain est une réflexion sur le système d'éducation au Québec alors que les besoins des élèves ne cessent d'évoluer.

Pendant une année scolaire, l'animatrice Kim Rusk s'est plongée au cœur d'une école typique pour comprendre les enjeux. Elle a aussi découvert de nombreuses initiatives déjà mises en place dans bon nombre d'institutions.

FTVL HAHAHA

Karine Paradis

Produits par Juste pour rire en collaboration avec Bell Média, voici la liste des épisodes disponibles sur Crave :

Gala Zoofest

Chaque année, Zoofest présente au public les stars de demain. Il n'y a pas eu de Zoofest cet été, mais voici tout de même l'occasion de vivre une petite partie du festival et de découvrir le futur de l'humour!

Le show HAHAHA

L'humoriste Didier Lambert reçoit quelques-uns des artistes représentés par le groupe Juste pour rire, pour une soirée d'humour haute en couleurs!

Lise Dion : 25 ans après Point G

Il y a 25 ans, la vie de Lise Dion changeait à tout jamais suite à la présentation de son numéro « Le Point G » lors d'un Gala Juste pour rire, animé par Yvon Deschamps! Nous revenons sur cet événement dans le cadre d'une entrevue animée par Laurent Paquin entrecoupée de performances d'humoristes invités.

Pas d’temps à perdre, Pierre Hébert

Réputé pour la qualité de ses entrevues et ses recherches, Marc-Antoine Montpetit reçoit l'humoriste, animateur et auteur Pierre Hébert.

Pas d’temps à perdre, François Létourneau

Réputé pour la qualité de ses entrevues et ses recherches, Marc-Antoine Montpetit reçoit le comédien et auteur François Létourneau.

Les Trolls 2 : tournée mondiale

Lorsque la reine du rock menace de mettre en péril tous les Trolls à travers le pays, Poppy, Branche et leur groupe d'amis partent à la rencontre des Trolls rivaux afin de créer une harmonie et de les unir contre ce danger grandissant.

Un film d’animation pour toute la famille.

Affreux Noël

Un promoteur de musique, fortuné mais solitaire, décide de passer les fêtes de Noël dans la maison de son enfance, proposant aux nouveaux occupants de celle-ci une importante somme d'argent pour réaliser son rêve.

Un classique des Fêtes de 2004 avec Ben Affleck, James Gandolfini et Christina Applegate.

Noël country

Charlotte, une chanteuse country, retourne dans le Montana pour célébrer le temps des Fêtes avec sa famille.

Un film de Noël avec Laura Osnes, Stephen Huszar et P. Lynn Johnson.

L’invité d’honneur

Convaincue qu'elle mérite d'être punie pour les crimes qu'elle a commis plus jeune, Véronica refuse les tentatives de son père, un inspecteur sanitaire, à obtenir sa libération anticipée.

Un drame mettant en vedette David Thewlis, Luke Wilson et Laysla De Oliveira.

Radioactive

À la fin du XIXe siècle, la scientifique Maria Sklodowska et son époux, le chercheur Pierre Curie, font des découvertes qui transformeront l'avenir de l'humanité. À ses côtés, Marie ne tarde pas à se tailler une place dans une société dominée par les hommes.

Ce drame réunit Rosamund Pike, Anya Taylor-Joy et Sam Riley et sera disponible à compter de ce samedi 12 décembre sur Crave.

Action Park : à vos risques et périls

Pour certains, Action Park au New Jersey était le parc d'attractions le plus spectaculaire de la planète. Pour d'autres, c'était un piège mortel mal conçu. Une chose est sûre, c'est le type de parc qui n'existera plus jamais.

Un documentaire à voir dès le dimanche 13 décembre sur Crave!

Netflix

Ava

Une assassin d’élite est assaillie par le doute et fait tout pour assurer sa protection et celle de sa famille quand une mission dérape dangereusement.

Un thriller d’action avec Jessica Chastain, John Malkovich et Colin Farrell.

Chirurgiens d’exception

Philosophes et raconteurs, ils sont des pionniers dans leur domaine. Quatre chirurgiens reviennent sur leur parcours et leur profession dans cette docusérie inspirante.

Le bal

Des vedettes de Broadway secouent le quotidien d’un village de l’Indiana en faisant bloc derrière une ado qui ne demande qu’à amener sa copine au bal des finissants.

Une comédie musicale Netflix de Ryan Murphy avec Meryl Streep, James Corden et Nicole Kidman.

