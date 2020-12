1res fois : voici les premiers invités de la nouvelle saison!

Véronique Cloutier sera de retour à la barre de la 4e saison de 1res fois cet hiver!



L'identité des premiers invités a récemment été dévoilée sur les réseaux sociaux.

On apprend que Roxane Bruneau, Sylvain Cossette, Chantal Lacroix, Vincent Graton et Katherine Levac visiteront le plateau de la populaire animatrice afin d'y vivre une expérience unique!



Voyez les photos de vos personnalités préférées lors des tournages des émissions (utilisez la flèche blanche à droite au centre de la publication pour voir toutes les images) :



On pourra voir la nouvelle saison de 1res fois dès le 7 janvier 2021 à ICI Télé.



Encore une fois, Véronique Cloutier a pu compter sur son équipe beauté pour ses magnifiques looks. Son coiffeur Marcus Villeneuve, son maquilleur Bruno Rhéaume et sa styliste Chanelle Riopel ont encore une fois fait un excellent travail. Voyez des images de la star en coulisses ici.

Rappelons qu'en plus d'être à la barre de Véronique et les Fantastiques, Véronique Cloutier anime la nouvelle émission L'ombre et la lumière sur Véro.tv. Découvrez tous les détails maintenant!



