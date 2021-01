25 anciens Académiens réunis sur le plateau de Sans rancune!

Une édition de l'émission Sans rancune sera spécialement consacrée è 25 anciens Académiciens!



Pier-Luc Funk et ses complices Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-Yves Roy Desmarais réservent toute une soirée au public. L’animateur et ses deux acolytes seferont un plaisir de se payer la tête des anciens Académiciens de la célèbre émission Star Académie, durant une heure remplie d’humour grinçant, de musique et de surprises.



Ce sera aussi l’occasion pour les fans de revivre quelques-uns des moments marquants des éditions passées de Star Académie à travers des sketchs, des numéros de stand-up et des parodies. Les 25 anciens Académiciens présenteront également une performance musicale!



On pourra entre autres y voir Suzie Villeneuve, Étienne Drapeau, Andréanne A. Malette, Vanessa Duchel, Émily Bégin, William Deslauriers, Mélissa Bédard, Jean-Marc Couture, Marie-Élaine Thibert et Olivier Dion.





Bertrand Exertier



C'est à ne pas manquer, dimanche le 31 janvier dès 19 h, à TVA!



Rappelons que Star Académie nous en a mis plein la vue, lors du premier Camp de sélection, dimanche dernier. Patrice Michaud, Lara Fabian, Ariane Moffatt, Gregory Charles ont dû déjà faire des choix déchirants. Sur 60 candidats, ils en ont choisi 30 pour passer à la prochaine étape. Découvrez leur identité maintenant!



Vous aimerez aussi :