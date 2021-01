28 jours ensemble, une émission spéciale animée par Fabien Cloutier et Julie Ringuette!

Quand Fabien Cloutier et Julie Ringuette unissent leurs forces, ça fait des flammèches!

Le dimanche 31 janvier prochain, on pourra voir le sympathique duo à l'oeuvre dans une émission toute spéciale qui donnera le coup d’envoi au Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe: 28 jours ensemble. Durant une heure, les animateurs Fabien Cloutier et Julie Ringuette s’affronteront amicalement dans des défis loufoques afin de convaincre les Québécois de relever le Défi à leurs côtés. Leur but: attirer le plus de gens possible dans leur équipe respective. Plusieurs invités, dont Mélissa Bédard, Sébastien Benoît, Marc Hervieux, André-Philippe Gagnon, Valérie Chevalier et Jean-Marc Généreux, se joindront à la fête et devront eux aussi choisir leur camp.

Cette soirée de surprises et d’émotion comprendra entre autres des prestations musicales, de la danse et des défis amusants que les animateurs devront eux-mêmes relever. Le tout parsemé de témoignages de personnalités connues qui ont réussi à surmonter leur problème de consommation et qui ont fièrement relevé le Défi par le passé.

Organisé du 1er au 28 février, le Défi 28 jours sans alcool MC en sera cette année à sa 8e édition, mais c’est la première fois qu’une émission de télévision lui est spécialement consacrée.





28 jours ensemble sera présentée le 31 janvier, 21 h, à TVA.

