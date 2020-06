3 ex-candidates d'OD Afrique du Sud posent en maillot!

Le soleil est chaud cette semaine et les vedettes sont nombreuses à partager de nouvelles photos de maillot sur les réseaux sociaux!



Voilà que 3 ex-candidates d'Occupation Double Afrique du Sud font monter la température sur Instagram. Parmi celles-ci, on compte Jennifer, Camille et Claudie!



Voici les clichés en question :

Jennifer et Rym

Les deux amies ont organisé une soirée coquine au bord de la piscine! Jennifer est tout simplement magnifique sur les images. Rym ne s'y trouve pas, puisque selon ce qu'elle a écrit, les clichés ont été pris «1 heure avant qu'elle ne s'évanouisse»!

Camille

La fabuleuse Camille est retournée dans son beau coin de pays au Saguenay. Elle est à couper le souffle dans un maillot bleu poudre!



« Tu peux sortir du Saguenay mais tu peux pas sortir le Saguenay de la fille. Est-bien cela l’expression ? PS...bikini season c’est vraiment plus le fun ici. »



Claudie

La youtubeuse, qui sera bientôt en vedette dans une toute nouvelle série sur Noovo.ca, est renversante dans un maillot fait à 100% de fibres de nylon recyclés provenant de filet de pêche et des océans.



Rappelons que Occupation Double sera officiellement de retour à V cet automne! À cause de la pandémie, le Brésil n'était plus une option pour la production. Cette année, on verra donc OD Chez nous : la première édition entièrement tournée au Québec!

Les humoristes Arnaud Soly et Phil Roy nous ont fait beaucoup rire avec leurs fausses vidéo d'audition sur Instagram. Évidemment, les deux complices s'amusent et n'ont pas réellement l'intention de faire partie de l'aventure! Revoyez leurs capsules hilarantes ici.



