30 looks sublimes de Mélissa Bédard pour fêter ses 30 ans!

C'est l'anniversaire de notre pref' Mélissa Bédard aujourd'hui!

La chanteuse et comédienne est née le 7 septembre 1990 et souffle ses 30 bougies ce lundi de la fête du Travail! Afin de souligner cette journée toute spéciale, on a pensé vous partager 30 sublimes photos de la populaire chanteuse de Star Académie et comédienne de M'entends-tu?.

«Je me sens pas si mal finalement, 30 ans 🥳🥳🥳🥳 #mybirthday #30ans», dévoile-t-elle sur Instagram aujourd'hui.





À l'aube de la trentaine, Mélissa Bédard avait partagé une réflexion inspirante et était revenue sur les dix dernières années, de son entrée à Star Académie qui a tout changé à aujourd'hui!



