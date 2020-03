5 séries à regarder en rafale sur Crave ce week-end!

Envie de vous installer confortablement au salon pour regarder la télé ce week-end?

Ça tombe bien, le catalogue de Crave en français regorge de séries captivantes!

Que vous ayez envie de dévorer une série documentaire policière ou de plonger dans un drame médical, on a des suggestions pour tous les goûts!

Voici 5 émissions à regarder en rafale sur Crave en fin de semaine...

On peut déjà voir 7 épisodes de ce drame romantique sur Crave! La série met en vedette Pier-Luc Funk et Catherine Brunet.

On suit l'histoire de Chuck, un jeune homme atteint d'une maladie rare qui a malheureusement évolué et dont il ne reste qu'un an à vivre.

Le premier épisode de cette nouvelle série médicale mettant en vedette Hamza Haq et Laurence Leboeuf a été diffusé cette semaine à VRAK et on peut maintenant le voir sur la plateforme de streaming!

On nous plonge dans l'univers d'un urgentologue syrien qui devient médecin résident au service des urgences de l’un des meilleurs hôpitaux de Toronto, le York Memorial.

La finale de la deuxième saison de Roast Battle : Le grand duel a été présentée cette semaine à Z... Cela signifie qu'on peut regarder tous les épisodes en rafale jusqu'au couronnement du grand gagnant!

L'animateur, Alexandre Barrette, nous a d'ailleurs fortement recommandé de regarder l'émission pour rire un bon coup :

Les critiques ont encensé cette nouvelle série sombre et surnaturelle basée sur un roman de Stephen King! On nous entraîne dans une histoire de meurtre et de forces surnaturelles!

À voir en version originale sous-titrée en français sur Crave.

Crave | Sur les traces d’un tueur en série (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

Vous avez aimé le « true crime » Making a Murderer sur Netflix? Vous adorez cette série documentaire policière portant sur de nombreux meurtres non-résolus au Québec!

On vous invite à regarder les 6 premiers épisodes de Sur les traces d'un tueur en série, qui sont déjà en ligne sur Crave. Frissons garantis!

