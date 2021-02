5e rang: ce montage de bloopers fera votre journée!

L'équipe de 5e rang fera votre journée avec un spécial bloopers hilarant!

Avec les restrictions mises en place pendant la pandémie de COVID-19, les tournages sont plus complexes qu'avant. Non seulement les comédiens doivent maintenir une distance entre eux en tout temps, mais ils doivent porter des lunettes de protection et des masques entre les prises. Cela donne lieu à toutes sortes de nouvelles gaffes devant la caméra!

Pour nous faire rire un peu, la production de 5e rang a fait un montage spécial de ces bloopers COVID-19.

Vous pouvez le visionner dès maintenant sur le site de Radio-Canada!

Vous découvrirez entre autres que Frédéric Millaire-Zouvi, qui incarne le personnage de Jean-Michel Lanctôt dans 5e rang, oublie trèèèès souvent d'enlever son masque avant de dire ses répliques!

Rires garantis! Suivez ce lien pour voir les bloopers en question!

Dans le même ordre d'idées, un nouveau comédien se joint à la populaire série dramatique : Louis-David Morasse!

Après avoir joué pendant huit saisons dans la série O', le sympathique comédien fait peau neuve et s'apprête à défiler sur nos petits écrans dans 5e rang!

Louis-David Morasse prendra les traits de Lucas, le frère de Tina (Brigitte Poupart). Fraîchement sorti de prison, Lucas rend une petite visite surprise à Tina dans ses nouveaux bureaux en banlieue, souhaitant ardemment connaître la vérité sur celui ou celle qui l'a dénoncé quatre ans auparavant.

Rappelons que 5e rang est présenté le mardi à 20h sur ICI Télé.

