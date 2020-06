5e Rang: Les premières photos des tournages avec distanciation font réagir!

L'excitation est à son comble: 5e rang est officiellement la toute première fiction québécoise à redémarrer la machine et reprendre les tournages depuis l’instauration des mesures sanitaires visant à contrer la COVID-19!

C’est mercredi matin que Maude Guérin et Julie Beauchemin ont eu le bonheur de retrouver leurs collègues de 5e rang en reprenant les tournages de la série! Eh oui, les comédiennes ont eu le plaisir de tourner la première scène de la production dramatique depuis l’introduction des mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19. Ève Duranceau, Julie Roussel, Simon Pigeon, tout comme Muriel Dutil et François Papineau ont aussi été parmi les premiers à reprendre le travail en participant à la première journée de tournage à la ferme de Marie-Luce, à Saint-Chrysostome en Montérégie!



Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau



Au programme? Un protocole très strict a d'ailleurs été instauré afin que tout le monde puisse tourner en toute sécurité: stations de lavage de mains, répétitions avec masques et visières, distanciation physique et 2 mètres à respecter, désinfection continuelle du plateau, plexiglas et spécialiste en COVID-19 sur le plateau... Ouff! Les équipes n'ont pas chômé!



Les premières photos des tournages ont d'ailleurs été dévoilées sur Facebook et ont fait fortement réagir!



Normalement, un épisode d'une heure de 5e rang prend quatre jours et demi de tournage pour être completé; en temps de coronavirus, un épisode s'enregistre en six jours! Le tout premier épisode tourné pendant la pandémie se terminera le 23 juin prochain et après cela, les tournages reprendront à la mi-juillet pour boucler cinq épisodes supplémentaires!



Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau



On pourra voir 12 nouveaux épisodes à l'automne prochain sur Ici Télé, dont les six nouveaux tournés en temps de pandémie!

Voyez plus d'images du plateau de tournage de 5e rang tournées en extérieur!



Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Courtoisie Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

