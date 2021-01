6 magnifiques photos de François Lambert et son amoureuse

François Lambert est assurément celui qui a fait le plus jaser lors de la toute première semaine de Big Brother Célébrités!

Le tout premier patron de l’immense manoir de Big Brother s’est imposé comme un gros joueur dès les premières minutes dans l’aventure, imposant sa vision et ses multiples stratégies aux autres. En usant de ruse et de finesse, l’homme d’affaires a placé ses pions afin d’amener le jeu ainsi que les participants là où il le voulait. Ses tentatives de manipulations (et mensonges auprès de Marie-Chantal Toupin, Geneviève Borne et Claude Bégin) n’ont malheureusement pas été bien reçues de la part du public, qui a vu en lui un joueur hypocrite et moqueur. Nul doute, la présence dans la maison de Big Brother de François Lambert amène du piquant à la toute première édition de la téléréalité et on a hâte de le voir aller lors des prochaines semaines, alors qu'il ne sera plus en position de force.



Sans plus attendre, découvrez 6 magnifiques photos de l’ancien Dragon accompagné de son amoureuse Marilyn Cantin!



Les amoureux le 25 décembre dernier!

Facebook de François Lambert

Facebook de François Lambert

Facebook de François Lambert





Le couple lors d'un voyage au Liban!

Les amoureux accompagnés de Mathieu, le fils de l'homme d'affaires, lors du lancement de son livre Qu'est-ce que j'en pense?



Courtoisie de François Lambert – Daniel Daignault

Courtoisie de François Lambert – Daniel Daignault



Ce dimanche à 19 h, sur Noovo et Noovo.ca, attendez-vous à une première soirée d’élimination surprenante! En danger cette semaine: Claude Bégin et Geneviève Borne. Cette dernière s’est retrouvée dans cette position, après que Marie-Chantal Toupin ait remporté l’épreuve du véto. Chose certaine, la sélection du prochain patron de la maison aura une importance capitale pour les alliances qui se sont créées après cette première semaine de Big Brother Célébrités!

C’est une première semaine haute en émotion qu’ont vécu les célébrités de BB. Tandis que certains s’amusent et y vont de stratégies poignantes pour créer des alliances, d’autres découvrent qu’ils vivent difficilement avec l’idée de blesser leurs colocataires de l’aventure. Est-ce que les groupes formés des «Penne» et des «Condiments» arriveront à maintenant leur alliance respective jusqu’à la toute fin du jeu?

À suivre!



