6 nouveautés québécoises à découvrir en mars sur Tou.tv

Pas moins de quatre séries dramatiques originales, une série documentaire et un film documentaire, tous produits au Québec, débarqueront sur Tou.tv au mois de mars. On découvrira ainsi 6 degrés, la première série dramatique écrite par Simon Boulerice, Je voudrais qu’on m’efface, qui transpose le roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette dans le quartier Saint-Michel. Félix, Maude et la fin du monde, qui met en vedette Jean-Carl Boucher et la deuxième saison de La Maison-Bleue de Ricardo Trogi et Daniel Savoie. Le documentaire La grande bataille: Un an de mobilisation au CHUM et la série Parfaitement imparfait, qui nous permet de voir d’un autre angle les questions de santé mentale, retiendront l’attention!



Cette série documentaire démystifie de façon ouverte et lumineuse les troubles de santé mentale auxquels sont confrontés quotidiennement les jeunes. Dans chaque épisode, un jeune est jumelé à une personnalité québécoise, entre autres Marie-Mai, Marie Soleil Dion, Antoine Desrochers, Mélissa Bédard, Simon Boulerice, PA Méthot, Gloria-Bella, Natacha Kanapé-Fontaine ou Mara Tremblay, pour échanger, sans tabou, sur leurs troubles respectifs et sur le chemin à prendre vers l’acceptation d’être « parfaitement imparfait ».





Six degrés est une série empreinte d’humour et de tendresse, signée Simon Boulerice, sur la force de la différence et la singularité des êtres. La série présente avec humanité et douceur l’univers de Léon, un adolescent malvoyant dont l’acuité visuelle se limite à six degrés, soit le trou d’une paille. Intégré au sein d’une nouvelle famille latino-québécoise, auprès d’un père qu’il ne connaissait pas, Léon doit apprivoiser un nouveau monde, dont l’école secondaire.



La série Je voudrais qu'on m'efface est une adaptation libre du roman à succès du même titre de l’autrice Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle met en vedette Julie Perreault, Jean-Nicolas Verreault, Schelby Jean-Baptiste, Anglesh Major, Mireille Métellus, Frédéric Pierre, Dramatik (Jocelyn Bruno), Roberto Mei et Marie-Evelyne Lessard, qui partagent l’écran avec les trois jeunes acteurs principaux: Charlee-Ann Paul, Malik Gervais Aubourg et Sarah-Maxine Racicot.

Trois enfances écorchées s’entrechoquent. Mélissa, Eddy et Karine vivent dans le même immeuble et doivent composer avec un environnement qui mange déjà tout rond les adultes. Les trois jeunes ont des rêves d’enfant, mais on les force à vieillir trop vite. Je voudrais qu’on m’efface nous plonge dans un quotidien rarement abordé dans une série dramatique évoquant avec conscience et sensibilité des réalités difficiles.











Printemps 2020, la COVID-19 frappe le Québec. L’équipe des communications du CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) décide de documenter cette crise inédite pour réaliser un devoir de mémoire. De l’agent de sécurité au médecin spécialiste, voyez comment, dans la dernière année, ces travailleurs sur la ligne de front ont mis leurs compétences et leur cœur au service de la population.



Au lendemain d’une éclipse, Félix (Jean-Carl Boucher) réalise qu’il est le dernier humain de la planète. D’abord confus, il profite de sa solitude, mais tombe rapidement dans une profonde déprime, jusqu’à ce qu’il rencontre Maude. Ensemble, le duo survit et tente de percer le mystère de la disparition des êtres humains.



Dans le Québec de La Maison bleue, la production du sirop d’érable a été nationalisée. Un peu comme pour Hydro-Québec ou la SAQ, c’est le gouvernement qui supervise la production et la distribution du sirop d’érable par le biais de la SQDSE (Société québécoise du sirop d’érable). Mais le pays est plongé dans une situation sans précédent : les érables de la SQDSE ne produisent plus de sirop. Cause naturelle? Sabotage? La crise acéricole ne pourrait pas plus mal tomber pour le parti Nation Québec, alors que la cote de popularité du président Jacques Hamelin est dramatiquement faible à l’approche des élections. Est-ce que cette crise du sirop d’érable risque de coûter à Hamelin sa précieuse réélection?



