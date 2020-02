À table avec mon ex de retour pour une deuxième saison

Après une première saison à succès, À table avec mon ex sera de retour l'automne prochain sur V. La très pétillante humoriste Ève Côté fera de nouveau la narration des épisodes!



L’adaptation québécoise de la téléréalité britannique Eating with my Ex met en scène deux couples séparés qui se retrouvent respectivement pour un repas. Le but de leur rencontre est simple : poser des questions qui seraient restées sans réponse ou peut-être même reconquérir l'être aimé. Chaque plat est accompagné de questions qui soulèveront la discussion entre les deux participants. Chaque épisode se termine sur un suivi fait entre les ex quelques semaines plus tard.



La première saison de À table avec mon ex était très divertissante. Parmi les anciens couples invités, on a pu assister aux retrouvailles de Sansdrick et Joanie d'Occupation Double Bali. Un moment de télévision tout simplement croustillant!





Noovo



V est actuellement à la recherche de couples séparés de 18 ans et plus qui voudraient peut-être même raviver la flamme. Vous voulez revoir votre ex et régler vos différends? Ève Côté a un message pour vous!









