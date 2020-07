Alain Dumas deviendra grand-père pour la première fois

Alain Dumas s'apprête à passer un nouveau cap de sa vie... celui de devenir grand-papa!

Eh oui, sa fille Delphine recevra bientôt la visite de la cigogne! C'est en entrevue pour le magazine La Semaine que l'animateur s'est confié sur la venue au monde de ce nouvel enfant, à l'automne prochain.

«Je capote depuis le jour où elle nous l’a annoncé. Sur le coup, j’ai éclaté en sanglots. Je le souhaitais depuis tellement d’années! À une époque où ma fille n’avait pas de copain, je la «harcelais» en lui faisant savoir que je désirais être grand-père. Elle est maintenant avec son copain, que j’adore, depuis deux ans. Tout ça était une merveilleuse surprise pour moi!», raconte-t-il.

Voici d'ailleurs un adorable cliché de Delphine et son amoureux Samaël!





Alain ajoute: «L’enfant à venir se porte bien et la grossesse de ma fille se déroule bien. Quand elle me dit que son copain et elle s’en vont visiter des amis, je ne peux m’empêcher de lui dire de se reposer. Puis, dernièrement, après un spectacle devant une résidence pour personnes âgées, je suis allé acheter le lit de bébé qu’elle désirait. (...) Une chose est sûre, je serai un grand-papa amoureux. Tout mon entourage croit que je serai un grand-papa gâteau. Je suis très cajoleur. J’aime les enfants. J’ai travaillé pendant 10 ans en tant qu’animateur sur des terrains de jeux.»

Tous nos voeux de bonheur à Delphine et son copain!

Visiblement, la petite famille d'Alain Dumas est tissée serrée... et c'est tellement beau à voir! Voici l'animateur en compagnie de ses deux enfants, Delphine et Antoine, ainsi que de sa conjointe.



