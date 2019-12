Alanis Désilets d'OD Bali est fiancée

Elle a dit OUI!!!

Surprise! Alanis Désilets aura eu le plus beau cadeau de Noël qui soit... avec quelques jours de retard! Eh oui, son amoureux Joël Giguère l'a demandée en mariage lors de leur voyage de ski à Whistler. Sortez les Kleenex, c'est cute à souhait...

C'est via Instagram que la belle a partagé son bonheur avec ses followers, dévoilant du même coup la grande demande de son chum, genou par terre, ainsi que sa nouvelle bague de fiançailles!

«Dire oui aura été la chose la plus facile de ma vie. 💍❤️ L’Ouest-Canadien avait déjà une place spéciale dans mon coeur, mais lààà😭 #engaged», dévoile Alanis visiblement encore émue.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour voir plus de photos!)



Le couple emménagera d'ailleurs dans sa toute première maison au printemps prochain. Une maison qu'Alanis et Joël font construire sur mesure pour eux!

«C’EST OFFICIEL: VOILÀ NOTRE TERRAIN À NOUS!🍾

.

Là où on va construire notre première maison d’amour au printemps prochain! Là où on va créer nos plus précieux souvenirs. Je peux même pas croire que je suis rendue là... Mais ce qui est encore plus irréel, c’est de vivre tout ça avec une personne comme toi! Merci de me pousser vers le haut dans toutes les sphères de ma vie, j’arriverais pas à la moitié de ce que je fais sans toi. Je t’aime de tout mon coeur, maudit que t’es hot!❤️»





Tous nos voeux de bonheur aux amoureux, qui sont adooorables ensemble!



Karine Paradis



Voilà qui devrait mettre un petit baume sur le coeur d'Alanis, la femme d'affaires ayant été fortement critiquée dans les dernières semaines pour son nouveau projet La Troop.



Vous aimerez aussi: