Alanis Désilets d'OD Bali et son fiancé agrandissent la famille!

On craaaaaque!

Un petit nouveau a fait son entrée dans la famille d'Alanis Désilets et son fiancé Joël Giguère: Cowboy!!!



Instagram Alanis Désilets



Eh oui, le couple a adopté l'adorable chiot, un petit chien de montagne des Pyrénées, âgé de neuf semaines... Un rêve devenu réalité pour l'ancienne candidate d'OD Bali devenue rousse aujourd'hui!

«Ça faisait longtemps qu’on attendait le bon moment pour accueillir mon chien de rêve dans la famille et c’est par surprise que c’est arrivé aujourd’hui! @pignonrouge JE VOUS AIME D’AMOUR!🥺

@cam_ds merci d’avoir capturer ce moment magique. Mes photos prefs à vie. 😩

Bienvenue à la maison Cowboy.🤍», dévoile-t-elle via Instagram.

«Aujourd’hui j’ai organisé une petite surprise à ma blonde d’amour! Notre nouveau petit gars qu’on attendait depuis si lontemps!! Merci à @pignonrouge pour notre nouveau bébé! #puppies», ajoute son amoureux Joël.





Le couple a définitivement un amour prononcé pour les animaux puisque la jeune entrepreneure et son fiancé sont déjà parents d'un lapin appelé Whiskey, des souris Charlie et Holly, ainsi que de la jolie Dolly!





Les bébés chiots et chats poppent de partout depuis le début de la pandémie, nous rendant un peu dingos sur les réseaux sociaux en découvrant leurs adorables binettes et leurs yeux craquants! Sans plus tarder, et pour le bonheur de tous, voici 10 stars et leur nouvel animal de compagnie!



