Alertes: La suite d'Alerte Amber sera finalement diffusée plus tôt!

À notre grand bonheur, on pourra découvrir les nouveaux épisodes plus vite que prévu puisque les tournages de la suite fort attendue Alertes ont débuté cette semaine! On se souvient que TVA avait décidé de reporter la diffusion de la série à cause de la pandémie (qui impliquait de dire adieux aux rapprochements dans la série)... Finalement, la production a repensé tous les détails afin de répondre aux normes sanitaires et à la distanciation sociale afin de commencer les tournages tout de suite!

L’auteure Julie Hivon plongera donc à nouveau dans l’univers policier avec Alertes et redonnera vie aux personnages de l’Escouade pour les personnes disparues, composée notamment de la capitaine Stéphanie Duquette (Sophie Prégent), mais aussi du directeur général de la Sureté du Québec Marc-André Bonenfant (Guy Jodoin), des enquêteurs Renaud Magloire (Frédéric Pierre) et Lily-Rose Bernard (Mylène St-Sauveur) et du travailleur social Dominic Lacroix (Charles-Alexandre Dubé).

De nouveaux personnages se grefferont à l’équipe de policiers et d’intervenants, dont Guillaume Pelletier (Danny Gilmore), sergent-enquêteur à l’unité des Crimes contre la personne, à qui l’on confiera l’enquête du meurtre de Marilou (sœur de Renaud) et Pénélope Roy (Catherine Bérubé), criminologue et psychologue à l’Unité d’aide aux victimes.



À ceux-ci s’ajouteront Éric Robidoux, Jean-Simon Leduc, Jade Hassoune, Marc Beaupré, Isabelle Vincent, Alice Moreault, Guillaume Laurin et Louise Bombardier pour compléter la distribution.

12 nouveaux épisodes sont prévus pour l'hiver 2021!

«La fin percutante d’Alerte Amber appelait nécessairement une suite. Avec Alertes, je m’attache aux personnages de l'escouade, je les sonde davantage, j'entre dans leur intimité. Ce que j'aime de ce groupe, c’est sa solidarité et son approche très humaine. Et c'est ce que nous sentirons dans Alertes alors qu'on met en scène diverses enquêtes policières, mais toujours en accordant une grande importance aux répercussions du crime sur les victimes, leur famille. Ce qui me porte et me touche dans n’importe quelle histoire ce sont toujours les personnages. Ce qu’on peut dire et ce qu’on peut vivre à travers eux», mentionne Julie Hivon, auteure de la série.



