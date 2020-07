Alex-Anne est en couple avec un autre candidat d'OD Afrique du Sud!

Lorsque Cupidon lance ses flèches, deux êtres tombent amoureux!

Après avoir annoncé sa rupture avec Kiari il y a quelques mois, voilà que la belle Alex-Anne Aubé-Kubel a retrouvé l'amour! Et c'est dans les bras d'un autre concurrent de la cuvée d'Occupation Double Afrique du Sud que la belle blonde file aujourd'hui le parfait bonheur.

De qui l'on parle? De LP, alias Louis-Philippe Pelletier, aka celui qui a eu des rapprochements avec la belle Rym (qui sort maintenant avec Chris!) pendant l'aventure d'OD Afrique du Sud.

Oui, oui... le monde est petit, comme on dit! C'est via Instagram qu'Alex-Anne a partagé d'adorables photos du couple, en pleine ride de bateau!

«🤍», a-t-elle tout simplement confié sur Instagram, collée à son homme.





Inutile de dire qu'Alex-Anne et LP sont totalement charmants ensemble, le sourire fendu jusqu'aux oreilles!

D'ailleurs, la belle patineuse nous a confirmé que LP et elle formaient bel et bien un couple.... Iiiiiiiiiiiii! Trop cuuuute. On leur envoie plein d'amour et du bonheur à profusion!



Instagram d'Alex-Anne



