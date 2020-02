Alexandra C. d'OD Bali dévoile ses 3 nouveaux tatouages!

Alexandra C. d'Occupation Double Bali a visité son salon de tatouage, aujourd'hui!

La jeune femme s'est fait faire trois tattoos différents sur les mains et le poignet, en plus de faire peaufiner certains qu'elle avait déjà au bout des doigts!

L'influenceuse et professeure de yoga a ensuite dévoilé le résultat dans sa story Instagram.

Le premier est en fait un « matching tattoo » avec son amoureux, Kevin. Les tourtereaux se sont rencontrés dans un bar de Montréal, le Clandestino, en juillet dernier.

Afin d'immortaliser ce moment magique, ils ont décidé de se faire encrer le nom de l'endroit dans la peau :

Story d'Alexandra d'OD Bali

C'est vraiment mignon!

Le deuxième tatouage du jour d'Alexandra C. est un imposant dessin qui recouvre sa main droite :

Story d'Alexandra d'OD Bali

Et le troisième ajout à sa collection est une « lune-soleil » sur son majeur gauche :

Story d'Alexandra d'OD Bali

En ce qui concerne les petites retouches, l'ex-vedette de télé-réalité a fait retracer les délicats dessins sur le bout des doigts de sa main droite :

Story d'Alexandra d'OD Bali

C'est très joli tout ça!

En passant, l'artiste tatoueur se nomme Gravier et travaille chez Mauvais Garçons. Parmi ses célèbres clients, on compte aussi Kevin d'Occupation Double Afrique du Sud, Marc Dupré et Ludovick Bourgeois!

