Alexandra Giroux d'OD Grèce est à nouveau maman

Surprise!

Alexandra Giroux connaît à nouveau les joies de la maternité! Celle qu'on a connue dans l'édition d'Occupation Double Grèce a mis au monde son deuxième enfant plus tôt que prévu: enceinte de 37 semaines et demie, la belle blonde a pris cette nuit le chemin de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne puisqu'elle avait des contractions...

Résultat?



Instagram Alexandra Giroux

Instagram Patrick Forest

Instagram Alexandra Giroux



La petite Athéna a vu le jour cette nuit, à 1h47, après un accouchement par césarienne. Alexandra confie que sa petite princesse l'épate déjà, mais qu'elle a dû s'en séparer dans les premières heures puisque la petite avait des problèmes respiratoires et qu'elle devait aller à la pouponnière. Quant au nouveau papa Patrick Forest, tout s'est bien passé pour lui et il n'est pas tombé dans les pommes lors de l'accouchement de sa douce!

«La première fois que j’ai pu tenir ma belle Athéna 🥰🥺



Ma deuxième petite merveille est venue au monde cette nuit à 1:47 du matin par césarienne. Elle se présentait par les pieds et cette position rend l’accouchement naturel impossible pour sa santé. Je me dis qu’elle savait ce qu’elle voulait depuis le début. Je n’ai pas pu la prendre directement après l’opération, car elle était en difficulté respiratoire et le moment où il voulait me la montrer j’ai vomi. J’avais peur que cette séparation altère notre lien, mais mon dieu NON la seconde que j’ai pu la prendre je l’ai aimé d’un amour inconditionnel comme pour mon fils et c’est à ce moment que j’ai bien compris que l’amour ne se divise pas, mais se multiplie.



Ma belle Athéna tu en as surpris plusieurs, à 29 semaines tu avais la tête en bas et depuis tes 32 semaines tu as décidé que ce que tu préférais c’était les pieds en bas. On m’a dit que si j’avais accouché à 41.2 pour Noah les chances étaient minimes pour que ce soit avant 40-41 semaines et voilà que toi à 38 semaines pile tu étais décidée à venir au monde. Je t’aime. On ne sera pas les meilleurs parents, mais tu vas voir on a du coeur et tout ce qu’on veut c’est ton bien (heureusement pour toi, ton frère nous a bien façonné haha).»



Alexandra et Patrick sont déjà parents du petit Noah, qui vient d'ailleurs de souffler ses 6 bougies il y a 6 jours. Noah aura donc une petite soeur avec qui faire les 400 coups plus tard!





Tous nos voeux de bonheur au couple. On vous envoie beaucoup d'amour!





