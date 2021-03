Alexandra Giroux d'OD Grèce est maintenant rousse!

Alerte au nouveau changement capillaire!

Alexandra Giroux vient officiellement de lancer les festivités de la belle saison avec sa nouvelle tête ensoleillée! Eh oui, la nouvelle maman et ancienne candidate d'OD Grèce est allée faire un petit tour chez sa coiffeuse et elle a opté pour une toute nouvelle couleur!

Le mot d'ordre? Redheads have more fun! C'est via Instagram que la belle blonde a dévoilé sa nouvelle tête... de rousse!

«Gros changement sur un coup de tête au salon @cdextensions.salon avec @michael.jeanlaurin et @catherine__dupuis 🧡! Vous aimez? #teamblonde ou #teambrunette

Makeup by @marinade_beauty love u ❤️

Le meilleur salon où ils font tout de la coloration à la coupe 😍!», dévoile-t-elle.





Vous aimez? Ça lui va franchement à ravir!



Instagram Alexandra Giroux



Rappelons qu'Alexandra a mis au monde la petite Athéna en décembre dernier, qui fête d'ailleurs aujourd'hui ses trois mois!





Alexandra et son amoureux Patrick Forest sont aussi parents du mignon Noah, âgé de 14 mois!



Plusieurs vedettes ont craqué pour le changement capillaire tendance du moment au cours des derniers mois. Découvrez 13 stars qui ont passé au roux pour la saison plus froide!



