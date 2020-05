Nicolas et Louise de L'amour est dans le pré répondront à vos questions en direct sur Facebook!

Nicolas et Louise nous ont touché droit au coeur avec leur fabuleuse histoire d'amour lors de la dernière saison de L'amour est dans le pré!



Les tourtereaux donneront de leurs nouvelles aux fans de la populaire télé-réalité en direct vendredi le 15 mai dès 11h30 sur la page Facebook de Public Cible. Le couple en profitera pour répondre aux questions des téléspectateurs!



Comment s'est passé leur retour à la réalité après la fin de l'émission? Vivent-ils le confinement ensemble? On a très hâte d'en savoir plus sur leur relation qui nous a tant fait rêver!







Comme Nicolas et Louise ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, l'animatrice Marie-Ève Janvier a donné des nouvelles des amoureux au public : «Je suis allée aux sources et je vous confirme que l'amour est toujours au rendez-vous entre Louise et Nicolas, même que c'est plus fort que jamais! Tout va bien!»





Noovo - V Télé



Pssst! Si vous avez envie de participer à la prochaine saison de L'amour est dans le pré, la production est déjà à la recherche de nouveaux participants!

Envie de vous inscrire à la populaire télé-réalité rurale? Les inscriptions sont commencées et vous pouvez remplir le formulaire sur le site de l'émission dès maintenant!





