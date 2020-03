L'amour est dans le pré : Nicolas et Louise nous font rêver avec leur histoire d'amour

Nicolas et Louise nous font rêver avec leur histoire d'amour cette année à L'amour est dans le pré.



Depuis que le producteur laitier a avoué son amour à sa prétendante, les deux tourtereaux ne se lâchent plus.



Lors du dernier épisode de l'émission, Nicolas a de nouveau exprimé ses sentiments à celle qu'il aime : «J'ai eu des papillons et je les ai encore. Je n'y croyais plus trop aux papillons, le coup de foudre, est-ce que ça se peut, à 57 ans? Ça se peut certain. Louise, il y en a juste une. Pour moi, c'est la plus belle. Avec Louise, pour moi, ça été presque instantané. Aussitôt que je l'ai senti prendre mon bras dans l'érablière, quelque chose s'est passé en dedans de moi, j'ai écouté mon coeur et ma tête, et ça convergeait tout le temps à la même place. Il n'y a plus d'ambiguïté dans ça. Ça s'appelle l'amour, ce que je ressens pour Louise.»



Voyez ci-dessous le moment romantique entre les deux tourtereaux :







Impossible de ne pas craquer! Ils sont si adorables ensemble!



Maintenant, alors que les visites dans les villes tirent à leur fin, les agriculteurs devront faire un choix ultime. Quelles prétendantes s’envoleront vers le Sud avec les agriculteurs? Le choix était évident pour Nicolas et Rémy, mais ce n'est pas aussi simple que ça pour Hugues, Jayson et Philippe.









Il faudra être absolument au rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les premières images des voyages en amoureux des couples! D'ici là, voyez les bloopers hilarants de Marie-Ève Janvier pendant les tournages des émissions!



