L'amour est dans le pré : on saura ce soir quel couple n'ira pas plus loin!

L'épisode de cette semaine de L'amour est dans le pré sera rempli d'émotions!



Tel que mentionné précédemment sur enVedette, une prétendante se désistera avant la fin du voyage. On saura enfin de qui il s'agit ce soir.



Dans une bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir sans surprise que la passion est toujours au rendez-vous entre Denis et Ève. Une belle histoire d'amour commence pour Alex et David, qui ne se gênent pas pour exprimer leurs sentiments. Finalement, il y a des rapprochements entre Martin et Émilie, qui sont toujours aussi complices!



Les choses semblent cependant plus compliquées pour Marc-Antoine et Julien. Les deux agriculteurs ont-ils perdu la flamme?

Voyez un aperçu de ce qui vous attend ce soir :







C'est à ne pas manquer, ce soir dès 20h sur les ondes de Noovo!





On a récemment appris que L'amour est dans le pré sera de retour pour une 10e saison l'an prochain. Katherine Levac reviendra pour une deuxième année à la barre de l'émission!



Les agriculteurs(trices) intéressé(e)s peut d'ailleurs s’inscrire dès maintenant sur Noovo.ca! Provenant de partout au Québec, les célibataires qui veulent s’inscrire doivent travailler à temps plein sur une ferme ou encore sur la ferme familiale et être âgés de 18 ans et plus. À noter qu’il n’y a pas de limite d’âge. Peu importe l’origine, l'orientation sexuelle ou la région, les candidats et candidates doivent avoir une démarche sérieuse et être ouverts à trouver l’amour!



